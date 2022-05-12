Роумінг як вдома: тепер внутрішні тарифи Київстар діють в 16 країнах ЄС

12 мая 2022, 13:45

Київстар збільшує підтримку своїх клієнтів, які змушені виїхати через війну до країн Європейського союзу.

Тепер абоненти національного мобільного оператора можуть спілкуватись за своїми «домашніми» тарифами у 16 країнах. Це стало можливим завдяки послузі «Роумінг як вдома», яку компанія запустила у березні 2022 р.

До 9 країн ЄС, де вже понад місяць абоненти можуть користуватись мобільним зв`язком та інтернетом за тарифами, як в Україні, Київстар додає ще Францію, Іспанію, Австрію, Болгарію, Нідерланди, Латвію та Естонію.

Крім того, Київстар збільшує перелік тарифних планів, для яких діють нові умови. У контрактних та бізнес-клієнтів оператора, як і раніше, вони працюють майже у всіх тарифах. А для абонентів передплати будуть доступними не тільки в тарифах «ТВІЙ» та «ВСЕ РАЗОМ», а ще й в частині пропозицій 2019-2020 років. З їх повним переліком можна ознайомитися за посиланням.

«Мільйони українців вимушено виїхали за кордон і ми робимо для них те, що ще кілька місяців тому здавалося неможливим, – встановлюємо в Європі домашні тарифи Київстар. У колаборації з іноземними партнерами ми змогли суттєво змінити умови міжнародного роумінгу. Завдяки цьому понад 80% наших клієнтів можуть користуватися дзвінками та інтернетом за кордоном просто оплачуючи свій тариф. Це не лише дешевше та зручніше для них, але й дуже важливо для українського телекому. Чим більше клієнтів за кордоном будуть оплачувати свій тариф та користуватися послуги Київстар, тим більше ми зможемо інвестувати у відновлення інфраструктури в Україні та в підтримку клієнтів в районах з бойовими діями. Підтримуйте українське, а ми продовжимо робити все від нас залежне, щоб наблизити перемогу», – прокоментував Олександр Галушко, керівник департаменту додаткових послуг та операторських відносин Київстар.

Нагадаємо, що завдяки ініціативі Київстар «Роумінг як вдома» абоненти передплати можуть користуватися пакетом послуг свого тарифу на тих же умовах, що в Україні. Просто оплачуючи його вартість. Наприклад, в тарифі ТВІЙ Вибір: 15 Гб інтернету, безліміт на дзвінки в мережі Київстар та на вхідні дзвінки, 100 хвилин на інші мережі України та на номери країни перебування. І це лише за 175 грн або за 5,5 євро, що дешевше вартості послуг більшості європейських операторів.

Абоненти з контрактними тарифами та бізнес-клієнти отримують на місяць додатковий пакет послуг для зв’язку у роумінгу без доплат: 15 Гб мобільного інтернету, всі вхідні дзвінки – безлімітні, 500 хвилин для вихідних дзвінків на українські номери та номери в країні перебування, а також 50 SMS.