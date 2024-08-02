Роумінг як вдома: Vodafone запустив тарифи, які діють і в Європі

2 августа 2024, 13:15

Відтепер українці зможуть користуватися своїм українським тарифом в Європі без додаткових доплат та підключення послуг.

Vodafone запустив тарифи в рамках концепції «Роумінг як вдома». Базове наповнення цих тарифів включає гігабайти та хвилини для користування в Україні та у 26 країнах Європи.



Vodafone запропонував цілу лінійку тарифів: Joice Start, Joice Pro, Joice Max і Turbo. В залежності від потрібних обсягів користування, абоненти можуть обрати один з тарифів.

«Незабаром Україна приєднається до єдиної з ЄС роумінгової зони, і українці зможуть користуватися своїм українським тарифом в Європі без додаткових доплат та підключення послуг. Ми вже готуємось самі і готуємо наших абонентів до нових реалій, – коментує запуск оновленої лінійки Андрій Отрощенко, директор з маркетингу Vodafone Україна. – Нові тарифи роблять для наших абонентів перехід з української мережі в європейські безшовним. Відтепер не потрібно буде підключати додаткові послуги для того, щоб залишатись на зв’язку в Європі – роумінг вже включений у тариф».Так, тариф Turbo за 180 грн/4 тижні пропонує безліміт на 4G інтернет в Україні та 5ГБ у роумінгу, 400 хвилин для дзвінків на будь-які мережі в Україні та ще в 26 європейських країнах, а також необмежену кількість хвилин для дзвінків в українській мережі Vodafone. 400 хвилин у межах тарифу будуть діяти в 26 європейських країнах для вхідних, вихідних дзвінків в Україну та по країні перебування. Нові абоненти також отримуватимуть додаткові 400 хвилин в Україні у перших трьох пакетах завдяки акції «TurboБезлім». Вартість стартового пакету 150 грн, в який вже включено перший пакет послуг.Тариф Joice Start за 200 грн/4 тижні пропонує 20ГБ, з яких 5ГБ доступні для використання у роумінгу або Україні, 500 хвилин для дзвінків на будь-які мережі в Україні та ще у 26 європейських країнах, а також необмежену кількість хвилин для дзвінків в українській мережі Vodafone. 500 хвилин у межах тарифу будуть діяти в 26 європейських країнах для вхідних, вихідних дзвінків в Україну та по країні перебування. Нові абоненти отримуватимуть для користування в Україні додаткові 20ГБ та 500 хвилин у перших трьох пакетах завдяки акції «Вдвічі більше в Україні». Вартість стартового пакету 180 грн, в який вже включено перший пакет послуг.Тариф Joice Pro за 260 грн/4 тижні пропонує 30ГБ, з яких 7ГБ доступні для використання у роумінгу або Україні, 600 хвилин для дзвінків на будь-які мережі в Україні та ще у 26 європейських країнах, а також необмежену кількість хвилин для дзвінків в українській мережі Vodafone. 600 хвилин у межах тарифу будуть діяти в 26 європейських країнах для вхідних, вихідних дзвінків в Україну та по країні перебування. Нові абоненти отримуватимуть додаткові 30ГБ та 600 хвилин у перших трьох пакетах у межах акції «Вдвічі більше в Україні». Вартість стартового пакету 230 грн, в який вже включено перший пакет послуг.Тариф Joice Max за 330 грн/4 тижні пропонує 40ГБ, з яких 10ГБ доступні для використання у роумінгу або Україні, 700 хвилин для дзвінків на будь-які мережі в Україні та ще у 26 європейських країнах, а також необмежену кількість хвилин для дзвінків в українській мережі Vodafone. 700 хвилин у межах тарифу будуть діяти в 26 європейських країнах для вхідних, вихідних дзвінків в Україну та по країні перебування.Нові абоненти отримуватимуть для користування в Україні подвійну кількість ГБ та хвилин у перших трьох пакетах у межах акції «Вдвічі більше в Україні». Вартість стартового пакету 280 грн, в який вже включено перший пакет послуг.Перелік країн, у яких діють тарифи: Австрія, Бельгія, Болгарія, Греція, Данія, Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Нідерланди, Німеччина, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Швеція, Молдова.