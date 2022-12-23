Абоненти Київстар зможуть користуватися Роумінгом як вдома в 2023 році

23 декабря 2022, 12:45

Більш як 2 мільйони абонентів Київстар все ще знаходяться за кордоном, через російську агресію.

Щоб у них була можливість користуватися в Європі українським зв’язком – команді Київстар вдалося домовитися із міжнародними партнерами та продовжити дію послуги Роумінг як вдома на наступний рік.

"Завдяки пільговим умовам від наших партнерів у березні ми першими запустили українські тарифи за кордоном, які діють вже 10 місяців. Скоро ми з іноземними операторами повертаємося до комерційних засад співпраці. Але після тривалих перемовин нам вдалося домовитися про такі умови, щоб мільйони клієнтів Київстар залишалися з українським зв’язком. Роумінг як вдома працюватиме і у наступному році в 27 країнах Європи. Я вдячний партнерам, які тривалий час допомагали українцям бути на зв’язку і пішли нам на зустріч зараз", – прокоментував Олександр Галушко, керівник департаменту додаткових послуг та операторських відносин у Київстар.

Просто оплачуючи вартість послуг у тарифі, абоненти Київстар отримуватимуть і надалі:

Для дзвінків: повний безлім на номери Київстар; хвилини на інші мережі у тарифі можна використати для дзвінків на інші українські мережі та номери країни перебування. Всі вхідні також залишаються безкоштовними.

Для інтернету: додаткові пакети мегабайтів у роумінгу. Від 2000 до понад 20 000 Мб, у залежності від тарифу. А якщо мегабайтів у тарифі клієнтам буде не достатньо – можна замовити ще й пакети за окрему плату, від 1 до 10 Гб у кожному.

Роумінг як вдома доступний у понад 50 тарифних планах Київстар для абонентів передплати, контракту та бізнес-клієнтів. Зокрема, у тарифі передплати LOVE UA На максимум та LOVE UA для контрактних та бізнес-клієнтів.

Безоплатний сервіс діє у 27 країнах Європи, серед яких Польща, Словаччина, Румунія, Угорщина, Молдова, Німеччина, Італія, Литва, Чехія, Франція, Болгарія, Іспанія, Естонія, Латвія, Австрія, Нідерланди, Бельгія, Великобританія, Греція, Португалія, Фінляндія, Швеція, Данія, Ірландія, Люксембург, Словенія та Хорватія.