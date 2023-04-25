Користуючись мобільним зв’язком абоненти Київстар зібрали понад 22 млн грн ЗСУ

25 апреля 2023, 15:11

22 866 614 гривень зібрали абоненти Київстар на гуманітарні потреби ЗСУ завдяки Суперсилі «Допомога ЗСУ».

Зараз більше 104 тисяч абонентів регулярно підтримують наших військових, підключивши цю послугу до свого тарифу.

Українські військові потребують постійної допомоги від кожного громадянина. Тому Київстар не лише сам системно підтримує захисників та захисниць, а й дає своїм клієнтам легкі способи долучитися до благодійності. Всі кошти, які абоненти разом з оператором збирають завдяки Суперсилі «Допомога ЗСУ», перераховуються до фонду «Повернись живим», що займається компетентною допомогою армії більше 8 років.

Долучитися до підтримки ЗСУ можна лише за кілька простих кроків:

1. Перейти на тарифи, у яких доступна Суперсила «Допомога ЗСУ».

2. Підключити Cуперсилу «Допомога ЗСУ».

3. Сплачувати за свій тариф як завжди. Після кожної оплати до 50 грн йтимуть у фонд Повернись живим.

Нагадаємо, що раніше абоненти із даною Суперсилою були учасниками таких благодійних проєктів Київстар, як #ДорогиПеремоги та #ДоброПереможе.

Завдяки цим активностям вдалося зібрати кошти та закупити десятки якісних нових пікапів для військових. І зараз кошти, зібрані за допомогою Суперсили «Допомога ЗСУ», також витрачаються на закупівлю пікапів, які виконують важливу гуманітарну роль: доставка продуктів чи медикаментів нашим захисникам або перевезення поранених від лінії бойового зіткнення.