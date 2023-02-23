Як Київстар разом з абонентами допомагає країні та ЗСУ

23 февраля 2023, 14:45

З перших днів повномасштабного вторгнення мобільний оператор підтримує країну, реагуючи на потреби держави та суспільства.

За минулий рік Київстар перерахував понад 130 мільйонів гривень на гуманітарну допомогу та виділив 300 млн грн на відновлення інфраструктури у межах проєкту United24. А небайдужі абоненти зібрали більше 78 мільйонів гривень в межах благодійних ініціатив компанії.



«Ми сфокусувалися на підтримці військових, лікарень та постраждалих від війни з початку повномасштабного вторгнення. Вже 28 лютого минулого року ми перерахували фонду "Повернись живим" перший транш в 10 мільйонів гривень. Наразі сума благодійної допомоги від Київстар вже складає понад 130 мільйонів гривень. Дякуємо небайдужим абонентам за кожне благодійне SMS та підключення Суперсили «Допомога ЗСУ», за участь у проєктах компанії. Будемо продовжувати робити все можливе для подальшої допомоги Україні» - зазначає Ганна Захараш, директорка з корпоративних комунікацій Київстар.

Допомога військовим:

Цей напрям є одним з основних у межах благодійної підтримки від Київстар. Разом з фондом компетентної допомоги армії «Повернись живим» та гуртом «Океан Ельзи» влітку був проведений збір коштів на нові пікапи для ЗСУ. У межах проекту #ДорогиПеремоги спільними внесками зібрано майже 15 млн грн, на які закуплені й передані на фронт 15 надійних авто. Також, нещодавно у компанії завершився ще один збір на нові пікапи під назвою #ДоброПереможе, у межах якого абоненти Київстар зібрали понад 13 мільйонів гривень на автівки для військових



Мобільний оператор долучався благодійними внесками до кожного ініційованого ним проєкту За минулий рік Київстар перерахував до фонду «Повернись живим» 45 мільйонів гривень на гуманітарні потреби військових Також, 55 мільйонів гривень було перераховано до фонду «Київська школа економіки». На ці кошти було закуплено нове технологічне обладнання в «Український державний центр радіочастот» для посилення кіберзахисту України та протидії інформаційним загрозам.



Окрім цього, минулого року Київстар створив для абонентів зручні інструменти допомоги в надійні фонди через благодійні SMS, Суперсилу «Допомога ЗСУ» та інші сервіси від компанії. Від березня 2022 р. небайдужі клієнти оператора для підтримки військових, лікарень та постраждалих від війни пожертвували з мобільних рахунків понад 17 мільйонів гривень.



Допомога лікарням:

У перші тижні повномасштабної війни Київстар перерахував БФ «Твоя опора» 5 млн грн для підтримки українських лікарів, які боронять країну на власному фронті. На ці кошти закуплено необхідні препарати та вироби медичного призначення для 12 лікарень у 8 областях України та двох інтернатів. Частина грошей пішла на реабілітацію трьох підопічних фонду, які були вимушені евакуюватися через військові дії. Також, мобільний оператор перерахував 3,347 млн грн до МБФ «Українська біржа благодійності» на забезпечення необхідним обладнанням лікарень в Києві, Запоріжжі та Львові.



Крім цього, для підтримки лікарень Київстар спільно з партнерами провів навесні 2 телемарафони Save Ukraine — #StopWar для збору коштів на закупки медичного обладнання в заклади охорони здоров’я, що надають допомогу пораненим та постраждалим під час війни, а також на задоволення продовольчих потреб та облаштування місць розміщення біженців.



Допомога літнім людям та постраждалим від війни:

Київстар активно долучається до підтримки геріатричних пансіонатів країни, які сьогодні перебувають на межі гуманітарної катастрофи. Навесні 2022-го оператор перерахував благодійному фонду «Let`s help» 5 млн грн. й 40 геріатричних пансіонатів та центрів надання соціальної допомоги отримали підтримку. Крім цього, на благодійні кошти заклади забезпечені електрогенераторами та паливом для них на випадки перебоїв з електропостачанням.

Співробітники Кивстар також протягом минулого року долучилися до підтримки стареньких й зібрали понад 377 тис грн у межах благодійного збору на святкові великодні кошики для літніх людей. Напередодні новорічних свят співробітники компанії знову об’єдналися заради допомоги літнім людям, зібравши кошти на теплий одяг для самотніх стареньких у геріатричних закладах України. Компанія підтримала ініціативу й об’єднавшись з волонтерами перерахували 1 мільйон гривень до МБФ Let’s help на придбання теплих наборів для літніх людей.



Ще одним напрямом допомоги від оператора є підтримка переселенців та постраждалих від війни. В травні Київстар перерахував 5 мільйонів грн до МБФ “Карітас України” на гуманітарні потреби малозабезпечених родин та сімей з дітьми, які є вимушено переселеними особами.



А також Київстар виділив 300 мільйонів грн на відновлення цифрової інфраструктури країни у межах United-24.