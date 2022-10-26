Кіберстійкість країни – результат спільної роботи всіх ланок суспільства

26 октября 2022, 12:15

Україна, реагуючи на нові виклики, формує нові підходи до посилення кіберстійкості країни.

Його ключовою складовою є залучення до цього процесу Уряду, громадських організацій, наукових кіл, приватного сектору і суспільства загалом. Про це на конференції «Побудова стійкості суспільства шляхом підвищення обізнаності громадськості про кіберзагрози та підвищення ролі кіберосвіти» у польському представництві ОБСЄ в місті Лодзь сказав заступник голови Держспецзв’язку Олександр Потій.

Водночас держава має звернути особливу увагу на формування широкої мережі груп реагування на кіберінциденти."Такі групи мають діяти на національному, регіональному, галузевому рівнях, а також на місцях. Нам важливо забезпечити загальні правила обміну інформацією та взаємодовіру, використовувати єдину таксономію кіберінцидентів та шкалу для вимірювання їхньої критичності, загальний підхід до реагування на кіберінциденти. В основі ж всього перебуває екосистема культури кібербезпеки та захищені технології", – зазначив заступник голови Служби.За його словами, в період російської війни проти України одним із найважливіших завдань є забезпечення кіберстійкості бізнесу та об’єктів критичної інформаційної інфраструктури, які становлять основу кіберстійкості держави.