США переглядають ядерну стратегію на тлі посилення потенціалу Китаю та Росії

22 ноября 2024, 13:15

Міністерство оборони США переглядає підходи до ядерного стримування на тлі зростаючого ядерного потенціалу Китаю і Росії, а також можливої відсутності міжнародних угод про контроль над озброєннями після лютого.

Міністерство оборони спільно з Національним управлінням з ядерної безпеки робить кроки для зміцнення ядерного стримування. Серед ключових заходів:▪️Модернізація гравітаційної бомби B61-13, яка стане покращеною версією попередньої моделі та проводитиметься Національним управлінням ядерної безпеки Міністерства енергетики.▪️Підвищення готовності підводних човнів класу Ohio оснащених ядерною зброєю.