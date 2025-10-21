Громадяни відвідують стрільбища та навчання на тлі страху можливої загрози з боку Росії, — пише The Telegraph.
Також польський уряд має намір збільшити базову військову підготовку для дорослих чоловіків і виділяє на оборону близько 4,5% ВВП цього року - один із найвищих показників у Європі.
В Польщі зростає інтерес до курсів виживання та військової підготовки
