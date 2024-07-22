В Україні запрацювала гаряча лінія з питань енергетики.

22 июля 2024, 17:45

20 липня почала працювати урядова гаряча лінія 15-49 під назвою «СТРУМ», на яку можуть звертатися громадяни та бізнес для розв’язання питань, пов’язаних з енергетичною галуззю, зокрема встановлення альтернативних джерел енергії для забезпечення власної енергонезалежності.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.Звернувшись на цю телефонну лінію, можна дізнатися, як посилити енергонезалежність оселі або підприємства, отримати інформацію про державні фінансові програми підтримки для встановлення додаткових потужностей генерації електроенергії та інші поточні питання щодо ситуації в енергетиці.