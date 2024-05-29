Матч-реванш між Усиком і Тайсоном Ф'юрі - названа дата

Він відбудеться 21 грудня. Про це повідомив очільник Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг.
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