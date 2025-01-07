"Совершил исторический подвиг". Усика признали лучшим боксером 2024 года

7 января 2025, 10:45

"18 мая 2024 года Александр Усик совершил исторический подвиг, став абсолютным чемпионом в крузервейте и супертяжелом весе после победы над Тайсоном Фьюри в эпическом поединке, — сказано в сообщении. — В декабре прошлого года Усик успешно защитил свой пояс по версии WBC, укрепив свои позиции в качестве доминирующей силы в супертяжелом весе".

Как указали в WBC, Усик "постоянно демонстрирует свои исключительные навыки за пределами Украины, демонстрируя свое глобальное влияние на спорт"."Эти достижения закрепляют за Усиком репутацию одного из величайших боксеров своего поколения", — говорится в сообщении.