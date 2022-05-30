Украина будет бороться до полного освобождения наших территорий, - Минобороны

30 мая 2022, 9:15

Выступая на брифинге в Медиацентре Украина, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сравнила подвиг защитников ДАПа с подвигом защитников Азовстали.

«Эти героические эпизоды русско-украинской войны должны быть постоянным напоминанием тем, кто на четвертом месяце нашей борьбы снова достает из позорных мюнхенских ящичков предательские идеи об умиротворении агрессора. Это бессильный пацифизм мы отвергаем. Украина будет бороться до полного освобождения наших территорий в международно-признанных границах. А сохранить лица путин может убравшись прочь с наших территорий», - заявила Анна Маляр.По информации замминистра, обстановка на фронте остается сложной. Бои достигли максимальной интенсивности.