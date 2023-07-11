M2 Bradley станет больше в Украине

11 июля 2023, 11:15

Наше государство получит боевые машины пехоты американского производства согласно последнему пакету помощи от США, сообщила замминистра обороны Анна Маляр.

обладает 25-мм автоматической пушкой Бушмастер с боекомплектом в 900 патронов, пусковой установкой TOW и 7,62-мм пулеметом. Бронебойный снаряд пушки способен пробивать до 66 мм брони, чего достаточно для уничтожения БМП-1/2 с дистанции до 2 километров;первую партию машин Украина получила зимой 2023 года. Основная задача БМП на поле боя – это огневая поддержка и транспортировка пехоты, с которыми M2 Bradly справляется на отлично;еще один важный фактор, делающий эту боевую машину действительно ценной для наших военных — защищенность.По словам Маляр, известен случай, когда экипаж и десант Bradley остались целыми после прямого попадания ракеты "Града" по машине.Другой случай, где Bradley взорвался на противотанковой мине, получив прямое попадание противотанкового кумулятивного боеприпаса в башню. Но экипаж и десант не пострадали.Как отмечают украинские Защитники, советские БМП по степени защиты даже близко не стоят с американским аналогом.Напомним, 7 июля Минобороны США объявило дополнительный пакет помощи Украины в сфере безопасности и обороны. Пакет включает в себя дополнительные боеприпасы ПВО, бронетехнику, противотанковое вооружение и другое оборудование.