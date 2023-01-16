16 января 2023, 10:45

На этой неделе в Германии начнутся учения украинских военных на БМП Bradley

"Мы ожидаем, что это обучение займет недели, а не месяцы", -  цитирует спикера Пентагона, бригадного генерала Пэта Райдера UrduPoint News.

Напомним, Вашингтон выделил рекордный пакет военной помощи для Киева почти на $3 млрд. В пакете помощи - легкие танки M2 Bradley.


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