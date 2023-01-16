На этой неделе в Германии начнутся учения украинских военных на БМП Bradley

16 января 2023, 10:45

"Мы ожидаем, что это обучение займет недели, а не месяцы", - цитирует спикера Пентагона, бригадного генерала Пэта Райдера UrduPoint News.



Напомним, Вашингтон выделил рекордный пакет военной помощи для Киева почти на $3 млрд. В пакете помощи - легкие танки M2 Bradley.