65 украинских военных закончили обучение на системах Patriot в США

2 августа 2024, 8:45

Кроме того, еще 4 тыс. бойцов завершают освоение бронемашин "Stryker" и "Bradley" в Германии.

Пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер заявил, что в настоящее время в нескольких дружественных странах проходят обучение более 11 тыс. украинских воинов.В "тренировочную коалицию" входит 26 государств. В США первая группа украинских военных завершила подготовку и вернулась в Европу, в Германии окончание учебы будет в этом месяце."Дополнительная общевойсковая подготовка продолжается в немецких учебных лагерях "Grafenwoehr" и "Hohenfels", где находятся два моторизованных пехотных батальона, в которых входит 1200 военнослужащих ВСУ", — отметил спикер.