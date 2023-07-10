США объявили о новом пакете военной помощи для нашей страны

10 июля 2023, 13:15

В него войдут:



▪️32 БМП Bradley и 32 бронетранспортера Stryker;

▪️дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot и HIMARS;

▪️ракеты ПВО AIM-7;

▪️зенитные комплексы Stinger, Javelin;

▪️31 155-мм гаубица;

▪️105-мм и 155-мм артиллерийские снаряды, включая DPICM;

▪️ракеты трубного пуска, беспилотные летательные системы Penguin и взрывные боеприпасы;

▪️оборудование для разминирования, запчасти, стрелковое оружие и 28 миллионов патронов к нему;

▪️27 тактических автомобилей для подъема техники;

▪️10 тактических автомобилей для буксировки и перевозки техники.