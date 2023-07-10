США объявили о новом пакете военной помощи для нашей страны

В него войдут:
▪️32 БМП Bradley и 32 бронетранспортера Stryker;
▪️дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot и HIMARS;
▪️ракеты ПВО AIM-7;
▪️зенитные комплексы Stinger, Javelin;
▪️31 155-мм гаубица;
▪️105-мм и 155-мм артиллерийские снаряды, включая DPICM;
▪️ракеты трубного пуска, беспилотные летательные системы Penguin и взрывные боеприпасы;
▪️оборудование для разминирования, запчасти, стрелковое оружие и 28 миллионов патронов к нему;
▪️27 тактических автомобилей для подъема техники;
▪️10 тактических автомобилей для буксировки и перевозки техники.