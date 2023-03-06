6 марта 2023, 17:15

США направили до України 90 бойових машин Stryker, які вже прибули до Німеччини

Головне призначення “Stryker” – доставляти на лінію вогню піхоту для контрнаступу та знищити броньовану техніку супротивника. “Stryker” – це баланс між танком і БТР.


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