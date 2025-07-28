Як пише видання, це сталося через побоювання Маска та посадовців США, що Росія "виконає свої погрози щодо ескалації конфлікту і застосує ядерну зброю" у разі занадтно успішного контрнаступу.
Це призвело зокрема до того, що українські війська вчасно не змогли оточити Берислав під час деокупації правобережжя Херсонщини, зазначає Reuters.
28 июля 2025, 8:15
Маск відключав Starlink під час контрнаступу ЗСУ у 2022 році, - Reuters
Як пише видання, це сталося через побоювання Маска та посадовців США, що Росія "виконає свої погрози щодо ескалації конфлікту і застосує ядерну зброю" у разі занадтно успішного контрнаступу.
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