Маск відключав Starlink під час контрнаступу ЗСУ у 2022 році, - Reuters

28 июля 2025, 8:15

Як пише видання, це сталося через побоювання Маска та посадовців США, що Росія "виконає свої погрози щодо ескалації конфлікту і застосує ядерну зброю" у разі занадтно успішного контрнаступу.



Це призвело зокрема до того, що українські війська вчасно не змогли оточити Берислав під час деокупації правобережжя Херсонщини, зазначає Reuters.