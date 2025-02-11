Польща відмовляється від включення Bitcoin до резервів

11 февраля 2025, 11:15

Національний банк Польщі (NBP) не планує включати Bitcoin до своїх валютних резервів через побоювання щодо безпеки.

Президент NBP Адам Глапінський зазначив, що резерви повинні бути абсолютно надійними, тому банк зосереджується на зберіганні активів у золоті, доларах США та євро. Він підкреслив, що, на відміну від золота, вартість якого зросла в умовах глобальної невизначеності, Bitcoin характеризується високою волатильністю та непередбачуваністю.Станом на грудень 2024 року офіційні резерви Польщі становили 214,19 мільярда євро, що на 22,1% більше порівняно з попереднім роком. Підхід NBP відображає прагнення до фінансової стабільності та управління ризиками в умовах нестабільної глобальної економіки.