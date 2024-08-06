Фондовий ринок Японії зазнав найбільшого обвалу за всю історію існування

6 августа 2024, 13:15

Індекс Nikkei 225 обвалився більш ніж на 12% та втратив понад 4400 пунктів. Причиною такого різкого падіння стали побоювання ринку щодо повільного економічного зростання в США.

Також падають інші основні фондові індекси Азійсько-тихоокеанський регіону: Shanghai Composite втратив 1,3%, Hang Seng Index — 2,3%, KOSPI — 8,8%, S&P/ASX 200 — 3,7%, а також Taiex — 8,4%.Це падіння вплинуло й на ринок криптовалют. Вартість біткоїна різко знизилась з $60 тисяч до $49,5 тисячі.Востаннє одноденне падіння фондового ринку було у так званий "чорний понеділок" 1987 року — тоді Nikkei втратив 3 836 пунктів.