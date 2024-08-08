Європейський газ виріс до максимуму 2024 року

8 августа 2024, 11:15

Причина - побоювання з приводу українського трубопроводу, — Вloomberg.

За словами видання, ціни на газ в Європі підскочили до найвищого рівня цього року після повідомлення, що українські війська захопили ключовий пункт транзиту газу поблизу кордону з Росією.Транзит російського газу через українську газотранспортну систему 8 серпня знизився до 37,25 млн. кубометрів, що на 6% менше, ніж на день раніше. Це найнижче значення транзиту з 1 травня 2023 року. Про це свідчать підтверджені номінації "Оператора ГТС України" у точці входу "Суджа".Зазвичай обсяги транзиту російського газу через Україну становили близько 42-42,4 млн. кубометрів на добу.Поки що причини скорочення транзиту невідомі.