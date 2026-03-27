Команда Трампа готовится к нефти по цене до $200 за баррель — Вloomberg

27 марта 2026, 8:45

В Белом доме изучают последствия, которые будет иметь для экономики потенциальный рост цен на нефть до $200 за баррель.

Чиновники минфина уже несколько недель информируют Белый дом о рисках, связанных с колебаниями стоимости нефти.



Официально такую версию называют "ложной" и "маловероятной".



Вloomberg отметило, что цена на нефть до $200 стала бы огромным шоком для мировой экономики. До сих пор она достигала такого уровня только один раз, в 2008 году, непосредственно перед мировым финансовым кризисом.