Иран и РФ конкурируют за продажу нефти Китаю

26 февраля 2026, 10:15

После того как Индия сократила закупки российской и иранской нефти, Москва и Тегеран стали предлагать все большие скидки за свою продукцию, конкурируя за одну и ту же ограниченную группу китайских покупателей.

По данным норвежской аналитической компании Rystad Energy, импорт российской нефти Индией может упасть на 40% - до 600.000 баррелей в день.Поскольку Китай не в состоянии полностью поглотить высвободившуюся нефть, непроданное сырье скапливается в азиатских водах, а у РФ и Ирана заканчиваются варианты для продажи. Кремль уже был вынужден ограничить добычу, что лишает его средств для войны в Украине. Иран же пытается отгрузить как можно больше нефти, готовясь к потенциальной атаке со стороны США.В этой борьбе пока что побеждает Россия: Москва вытесняет Тегеран с китайского рынка. Поставки российской нефти в китайские порты за первые 18 дней февраля выросли до 2,09 млн баррелей в сутки. Это примерно на 20% больше, чем в январе, и почти в 1,5 раза больше, чем в декабре. В свою очередь Иран в этом году экспортировал в Китай ок. 1,2 млн баррелей в сутки, что примерно на 12% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.