"Чешская инициатива": на 2026 г. уже есть деньги на 880.000 боеприпасов для ВСУ

26 февраля 2026, 10:45

C начала 2026 г. обеспечено финансирование на 880.000 снарядов для Украины в рамках «Чешской инициативы», заявил советник по нацбезопасности Чехии Кмоничек.

Он сообщил, что Украина получила ок. 2 млн единиц крупнокалиберных боеприпасов в 2025 году. Кмоничек отметил, что эта инициатива покрыла ок. 48% поставок крупнокалиберных боеприпасов в Украину в прошлом году. «Мы активно ищем дополнительных спонсоров и доноров, чтобы достичь общей суммы от 2,5 до 5 млрд крон ($122-$244 млн)», - заявил он.Кмоничек добавил, что сейчас в Украине есть запрос на боеприпасы большого калибра, которые имеют дальность более 30 км. По данным чешского правительства, армия Украины использует в день от 3.000 до 8.000 таких боеприпасов.Ранее премьер Чехии Бабиш неоднократно выступал против продолжения «снарядной инициативы». Позднее он сообщил, что инициатива по поставке боеприпасов для Украины будет продолжена при условии финансирования со стороны других государств.