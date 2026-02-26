26 февраля 2026, 11:15

Зеленский заявил об успешных ударах "Фламинго" на 1400 км

"Были точные атаки ракетами "Фламинго" на 1400 км. Я считаю, что это действительно успех для нашей индустрии", — заявление президента Украины на пресс-конференции УНИАН.



Он отметил, что производство ракет восстанавливали после российских ударов по предприятиям, и сейчас Украина наращивает выпуск, насколько позволяют финансы и наличие компонентов.



Президент также подтвердил, что российская ПВО пыталась перехватывать ракеты, но операция все равно была успешной.



"Были сбивания российской ПВО. Были и не сбивания, а четкие попадания. Но самое главное, что все ракеты, которые вышли, долетели до объекта", — добавил Владимир Зеленский.

