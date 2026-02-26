Испания инициирует реформу "Евровидения" для исключения Израиля в 2027 г.

26 февраля 2026, 9:15

Испанская государственная телерадиокомпания RTVE официально объявила о начале подготовки масштабной инициативы по реформированию устава конкурса "Евровидение".

Основной целью Мадрида является внесение изменений в регламент Европейского вещательного союза (EBU) к 2027 г., которые позволили бы на юридическом уровне исключать страны из списка участников "за систематические нарушения международного права и прав человека", пишут испанские СМИ.Согласно заявлениям руководства вещателя, этот шаг направлен на недопущение Израиля к участию в будущих сезонах музыкального состязания.Данная инициатива стала продолжением дипломатического кризиса внутри конкурса, в результате которого Испания, Ирландия, Словения и Нидерланды уже приняли решение о бойкоте мероприятия в 2026 г. в Вене.Предложенный пакет реформ включает в себя механизмы автоматической приостановки членства в конкурсе для стран, находящихся под международным следствием, а также возобновление дискуссии о запрете использования государственной символики.​​Евровидение одобрило участие Израиля в конкурсе в 2026 г.