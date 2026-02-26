В Британии начал работу первый украинский оборонный завод

26 февраля 2026, 8:45

Посол Британии в Украине Залужный сообщил о запуске на территории Королевства первого производственного комплекса украинской компании Ukrspecsystems, специализирующейся на производстве дронов.

«Запуск производства в Великобритании имеет глубокую стратегическую логику. Это не перенос центра тяжести из Украины. Это расширение наших совместных возможностей и создание второго контура устойчивости, который гарантирует непрерывность производства», - заявил посол. По его словам, таким образом создается новое качество партнерства, в котором помимо поддержку друг друга формируется общая промышленная база безопасности.