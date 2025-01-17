Украина получит от Британии 15 систем ПВО Gravehawk

17 января 2025, 9:15

Проект был разработан специально для Украины, производство совместно финансировали Британия и Дания.

Два прототипа системы в сентябре прошли успешные испытания, Украина должна получить от Великобритании 15 систем до конца этого года, пояснили в правительстве Соединенного Королевства.

Система размером с морской транспортный контейнер способна модифицировать ракеты класса "воздух — воздух" для наземной ПВО. Она может использовать украинские ракеты, находящиеся на вооружении ВСУ."Мілітарний" обратил внимание, что по описанию зенитный комплекс похож на другой британский ракетный комплекс на шасси — Supacat HMT, оснащенный оптической станцией поиска целей и двумя направляющими для авиационных ракет AIM-132 ASRAAM.Как предположил военный портал Defense Express, украинской ракетой, которую военные смогут использовать в системе Gravehawk, является ракета Р-73. По данным издания, ее применяют в зенитном ракетном комплексе "Оса", а также на морских дронах MAGURA V5, которые в конце декабря 2024 года сбили российские вертолеты возле берега временно оккупированного страной-агрессором Россией Крыма.