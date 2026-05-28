Британия и Польша подписали оборонное соглашение

28 мая 2026, 10:45

Премьер Британии Стармер и его польский коллега Туск подписали соглашение о безопасности и обороне, в котором Россия обозначена как «прямая угроза».

Документ будет охватывать вопросы охраны границ, борьбы с организованной преступностью, усиления коллективной обороны и углубления сотрудничества с Евросоюзом.Страны также собираются совместно разрабатывать новые средства ПВО, в том числе начать совместное производство зенитных ракет средней давности. Туск также подтвердил, что целью заключения такого двустороннего соглашения стало получение более быстрых гарантий взаимной защиты в случае нападения, несмотря на наличие механизма коллективной обороны в рамках НАТО.