NASA планує побудувати постійну базу на Місяці до 2032 року

28 мая 2026, 10:15

Сполучені Штати прагнуть знову відправити астронавтів на Місяць до закінчення президентського терміну Трампа, а до 2032 року — створити там повноцінну базу поблизу південного полюса супутника.

Проект оцінюється приблизно в 20 мільярдів доларів.Спочатку NASA планує відправити на Місяць десятки роботизованих місій, дрони та ровери для вивчення поверхні та підготовки інфраструктури.Пізніше на Місяці планується розміщення житлових модулів, систем зв'язку та джерел енергії, включаючи ядерні.У NASA зазначають, що база потрібна не лише для досліджень Місяця, а й як підготовка до майбутніх польотів на Марс.