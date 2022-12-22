22 декабря 2022, 11:15

Байден підтвердив надання Україні зенітної ракетної системи Patriot

Штати продовжать підтримувати оборону і прагнення України до справедливого миру, заявив президент США Джо Байден під час зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським.


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