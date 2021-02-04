Байден сделал обязательным ношение маски в самолетах

4 февраля 2021, 14:15

Новый президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал указ, требующий от населения носить маски на всей федеральной собственности и во время межгосударственных поездок на общественном транспорте.

Поэтому в рамках «100-дневного конкурса масочного режима» по федеральному закону пассажиры теперь обязаны носить защитную одежду на борту самолета.

Байден ранее выразил свою решительную поддержку ношению маски, чтобы помочь справиться с пандемией. Он сказал, что количество случаев заболевания коронавирусом значительно снизится, если каждый человек в стране будет носить маску для лица. В начале прошлого месяца он заявил, что попросит всех носить маски в течение 100 дней в свой первый день на посту президента.

Джо Байден, президент США: «…В первый день инаугурации я попрошу публику в течение 100 дней носить маски. Всего 100 дней на маску, а не навсегда. 100 дней. И я думаю, что мы увидим значительное сокращение, если мы это сделаем, если это произойдет с вакцинацией и масками, чтобы значительно снизить цифры, мы вместе победим пандемию...».

С самого начала пандемии ношение лицевых масок в самолетах вызвало споры в авиационной отрасли. Все крупные авиалинии США требуют, чтобы на борту были надеты защитные покрытия. Тем не менее, несколько пассажиров отказывались их надевать на борту, что привело к конфликтам, которые спровоцировали угрозы и даже нападения на бортпроводников.