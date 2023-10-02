Байден: Прекращение помощи Украине недопустимо

2 октября 2023, 13:15

Президент США Джо Байден обнародовал заявление, отреагировав на принятие бюджета для финансирования правительственных органов на 45 дней без помощи Украине.

"Мы ни при каких обстоятельствах не можем допустить, чтобы американская поддержка Украины была прервана. Я надеюсь, что спикер будет придерживаться своей преданности народу Украины и обеспечит поддержку, необходимую для помощи в этот критический момент”, — заверил он.Вместе с тем сенатор-республиканец от Южной Дакоты Майк Раундз высказал мнение, что Сенат рассмотрит пакет финансирования для Украины в очень короткий срок и может принять его как отдельный законопроект или часть большего пакета финансирования для Минобороны.Он также считает, что любой пакет финансирования для Украины пройдет в Палате представителей, даже несмотря на возможное сопротивление трампистского крыла республиканцев в нижней палате, выступающих против помощи Киеву.