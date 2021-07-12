Байден подписал указ против монополий IT-гигантов — он вернёт конкуренцию

12 июля 2021, 14:45

В пятницу президент США Джо Байден (Joe Biden) подписал указ, направленный на ограничение монополий крупных технологических корпораций и создание конкурентной среды в технологическом секторе США.

Президент США подчеркнул, что капитализм без конкуренции является банальной эксплуатацией.



Согласно информации, опубликованной Белым домом, всеобъемлющий указ, включающий 72 пункта, которые требуют участия более десятка федеральных агентств, призван укрепить эффективность антимонопольного законодательства. Среди заданий, которые ставит перед государственными органами США новый приказ, стоит отметить требование пересмотреть все предыдущие спорные слияния, на некоторые нюансы которых закрывали глаза прежде. Кроме того, указ требует от Федеральной торговой комиссии внимательно изучать соглашения о неконкуренции и аннулировать или ограничивать их действие.



Главный экономический советник Белого дома заявил, что основной целью нового указа является поощрение конкуренции во всех сферах бизнеса. Сообщается, что указ направлен на создание равных условий как для крупнейших корпораций, так и для мелких стартапов. Последствиями должен стать ряд реформ, включая усиление контроля за слияниями технологических компаний, особенно в случаях, когда крупные корпорации приобретают мелкие, но перспективные стартапы с целью вывести их с рынка.



Американские политики отмечают, что усиление контроля со стороны технологических гигантов привело к упадку инноваций. Корпорации создали проблемы как для пользователей, включая утечки данных, так и для малого бизнеса с точки зрения выхода на рынки. Кроме того, отмечается, что на рынках, где доминирует лишь небольшая горстка фирм, обычно ниже средняя заработная плата.

Стоит отметить, что указ был подписан всего через пару недель после того, как судебный комитет Палаты представителей США проголосовал за шесть антимонопольных законопроектов, направленных на оживление конкуренции в технологическом секторе. Указ Байдена может вдохнуть новую жизнь в средний и малый бизнес, представители которого жалуются на безраздельную власть корпораций с мировым именем.

(C) 3dnews.