Президент США распорядился разобраться с дефицитом в полупроводниковой отрасли

25 февраля 2021, 10:45

Президент США Джо Байден подписал указ, целью которого является решение проблемы с глобальным дефицитом полупроводниковой продукции.

Как известно, сложившаяся ситуация с поставками чипов ударила по многим отраслям экономики, в том числе американской, затронув не только производителей компьютеров и смартфонов, но и, например, автопроизводителей. Америка столкнулась с системной проблемой, и это не на шутку встревожило президента Байдена.

Подписанный указ запускает 100-дневное исследование федеральными агентствами цепочек поставок четырёх важных категорий продуктов, включая полупроводниковые чипы и аккумуляторы большой ёмкости для выпуска электромобилей.



Соединённые Штаты с самого начала пандемии испытывают дефицит тех или иных продуктов. Например, в начале пандемии Америка испытала проблемы с поставками средств индивидуальной защиты, таких как маски и перчатки. Нехватка чипов является очередным примером проблем с поставками, от которых страдает экономика США. Представитель администрации Байдена заявил, что по мере того, как инициированное расследование будет выявлять недостатки в цепочках поставок, будут приниматься необходимые для их устранения меры.



В целом указ Байдена нацелен на уменьшение зависимости США от Китая в отношении конкретных продуктов, таких как полупроводниковые чипы. По мнению президента США именно нехватка чипов создала очень серьезную проблему в экономике. Байден сказал, что представители его администрации будут взаимодействовать с лидерами отрасли, чтобы найти решения для устранения дефицита.



«Речь идет о том, что Соединенные Штаты должны решить все проблемы, с которыми мы столкнулись в эру пандемии, куда также можно отнести и проблемы в области кибербезопасности, изменения климата и многого другого, — сказал Байден на пресс-конференции. — Лучший способ сделать это — защитить и усилить конкурентное преимущество Америки, направив инвестиции на наш собственный рынок».



Представители Конгресса выразили готовность вынести на обсуждение законопроект, который позволит США «превзойти Китай и создать новые рабочие места», а также направить инвестиции в американскую полупроводниковую промышленность. Как прокомментировал указ один из сенаторов, сейчас производство полупроводников является опасным слабым местом в экономике и национальной безопасности США, и это нужно менять. Китай, по мнению законодателей, не должен опережать Америку в производстве чипов.

По данным Ассоциации полупроводниковой промышленности, на американские полупроводниковые компании приходится 47 % мировых поставок микросхем, но только 12 % чипов производится на территории США, поскольку большая часть продукции выпускается за границей. К примеру, в 1990 году на США приходилось 37 % мирового производства полупроводниковой продукции.Попутно указ инициирует анализ шести секторов, таких как оборона, здравоохранение, коммуникационные технологии, транспорт, энергетика и производство продуктов питания. Анализ будет проводиться по образцу процесса, используемого Министерством обороны США для укрепления оборонной промышленности.

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