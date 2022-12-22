Байден пригласил Зеленского в Вашингтон, потому, что война вступила в новую фазу

22 декабря 2022, 14:45

Об этом координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США заявил в эфире CNN. Он добавил, что Байден хочет обсудить видение Зеленского об окончании войны.

Кирби также сказал, что Президент Украины отдавал себе отчёт в рисках, на которые пошёл, покидая Украину. США работают над тем, чтобы эта поездка была безопасной.Но Джон Кирби отказался ответить, когда система противоракетной обороны Patriot, о поставках которой Байден, как ожидается, объявит сегодня, заработает в Украине:"Нужно много времени, чтобы войска прошли обучение, как ими управлять. Следовательно, нам придётся всё это учесть", - сказал он.