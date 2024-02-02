Турция не получит от США F-35, пока не откажется от С-300 и С-400

2 февраля 2024, 10:45

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что программа обновления авиации Турции американскими самолетами несовместима с приобретением турецкой стороной установок и ракет С-300 и С-400.

Он отметил, что переговоры с Анкарой по этому поводу продолжаются.



"Если Турция сможет уладить наши беспокойства по этому поводу, тогда может произойти возобновление процесса по ее переходу к программе F-35", — сказал Кирби.



Такое же условие в интервью CNN озвучила заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд. Она напомнила, что турецкие власти вели переговоры с США о поставке систем Patriot, а потом решили приобрести у россии ЗРК С-400. В результате на Турцию были наложены санкции.





