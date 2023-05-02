Українські Су-25 оснастили американськими ракетами

2 мая 2023, 10:45

Як пише військовий портал Defence Express, українські Су-25 літаки оснастили ракетами класу "повітря-поверхня" під назвою Zuni.

Про передачу некерованих 127-мм авіаційних ракет Сполучені Штати оголосили в січні 2023 року.Зазначено, що ракети були помічені в Україні разом зі штурмовиком Су-25 Повітряних сил ЗСУ.Спершу ракети були опубліковані у соцмережах із двома замальованими точками підвіски літака, а згодом їх фото разом з літаком опублікував і командувач ПС ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.