Diehl Defence ведет переговоры о производстве ракет "Фламинго" в Германии

12 июня 2026, 15:15

Гендиректор компании Гельмут Раух сказал Financial Times, что компания ведет переговоры с украинским производителем ракет Fire Point.

По его словам, в ближайшие несколько недель запланировано несколько встреч по этому поводу, и он "оптимистично и позитивно" относится к идее сотрудничества.

Заявленная дальность действия ракеты "Фламинго" превышает 3 тыс. км. Среди прочего, по словам Рауха, компания Diehl может предложить Fire Point гораздо более совершенную систему наведения.



Соучредитель и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман сказал изданию, что компания производит около 200 ракет "Фламинго" в месяц, но может увеличить производство, нужны заказы и деньги.



Diehl Defence, среди прочего, производит системы ПВО IRIS-T и ракеты к ним.