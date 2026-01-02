ГлавнаяНовости
2 января 2026, 9:15

ОАЭ хотят купить часть украинской компании Fire Point

Оборонная группа EDGE, принадлежащая суверенному фонду Объединенных Арабских Эмиратов, планирует приобрести миноритарную долю украинской компании — 30%. 

Сумма сделки составит около $760 млн. 

Fire Point в 2022 году основали Денис Штилерман и Егор Скалига, позже к ним присоединилась Ирина Терех. Компания выпускает дальнобойные дроны FP-1 и FP-2, а также ракеты "Фламинго". В планах — создание баллистической ракеты.
Оцените новость:
  • 0 оценок