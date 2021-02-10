Арабская межпланетная станция "Надежда" успешно достигла орбиты Марса

10 февраля 2021, 10:45

Сегодня автоматическая межпланетная станция Al Amal («Надежда»), отправленная Объединёнными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), достигла орбиты Марса.

Для этого космическому аппарату пришлось преодолеть расстояние в 500 млн км. Об этом сообщает пресс-служба космического агентства страны.

«Надежда» будет работать на эллиптической орбите планеты на высоте 40 тыс. километров. Аппарат оборудован тремя камерами, которые позволяют проводить видеонаблюдение в видимом, инфракрасном и ультрафиолетовом диапазонах. Благодаря этому межпланетная станция впервые предоставит глобальную карту марсианской погоды и определит, как погода влияет на её поверхность. Процесс исследования будет проходить в течение ближайших двух лет. Перед подлётом к Марсу, аппарат тормозил в течение целых 27 минут — для этого были включены специальные двигатели, которые помогли сбросить скорость со 121 тыс. км/ч до 18 тыс. км/ч. перед тем, как «Надежда» вошла в зону гравитационного захвата Марса.



Теперь ОАЭ является пятой страной, которая смогла достичь Марса. Аппарат был запущен на ракета-носителе H-IIA 20 июля с космического центра Танэгасима в Японии. Разработка и запуск Марсианской космической программы был приурочен к 50-летию с момента образования ОАЭ. Для осуществления запуска и проведения исследований правительство выделило по меньшей мере $200 млн.

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