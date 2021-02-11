Китайская станция Тяньвэнь-1 успешно вышла на орбиту Марса

11 февраля 2021, 15:15

Вчера на эллиптическую орбиту вокруг Марса вышла арабская межпланетная станция «Надежда», а сегодня с разрывом меньше суток орбиты Марса достиг китайский зонд Тяньвэнь-1. Ещё через неделю к Красной планете приблизится американский зонд, но пока всё внимание приковано к китайской станции. Она в автоматическом режиме совершила сложный манёвр, от точности выполнения которого зависела судьба всей миссии.