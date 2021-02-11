Китайская станция Тяньвэнь-1 успешно вышла на орбиту Марса

Вчера на эллиптическую орбиту вокруг Марса вышла арабская межпланетная станция «Надежда», а сегодня с разрывом меньше суток орбиты Марса достиг китайский зонд Тяньвэнь-1. Ещё через неделю к Красной планете приблизится американский зонд, но пока всё внимание приковано к китайской станции. Она в автоматическом режиме совершила сложный манёвр, от точности выполнения которого зависела судьба всей миссии.
При 10-минутной задержке радиообмена между Землёй и Марсом зонду пришлось запустить свои двигатели не имея радиосвязи с диспетчерами в Пекине. «Все команды и последовательности управления должны были быть тщательно проверены, чтобы исключить любые ошибки, а затем отправлены на космический корабль заблаговременно», — сказал МакТаггарт (MacTaggart), соредактор Apollo 11 Flight Journal исторического отдела NASA.
В ходе манёвра зонд развернулся двигателями по направлению движения, создал давление в топливных баках, запустил двигатель и отработал нужное время. «Все эти сложные события должны происходить в правильной временной последовательности. Если двигатель запускается поздно или время горения короткое, Тяньвэнь-1 проплывет мимо Марса на широкую орбиту вокруг Солнца», — сказал МакТаггарт.
Двигатель зонда работал 15 минут, сообщает сайт SpaceNews.com. В ходе манёвра пятитонный космический аппарат замедлился и позволил Марсу захватить его своим тяготением. Манёвр вывода на орбиту Марса был рассчитан для перехода зонда на эллиптическую орбиту 400 × 180 000 километров с наклоном 10 градусов и периодом обращения 10 дней. После серии разведывательных полётов примерно в мае он высадит на поверхность планеты марсоход, который начнёт изучение пород, займётся поисками воды и признаков жизни на Красной планете.
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