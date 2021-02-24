Китайский космический аппарат "Тяньвэнь-1" вышел на опорную орбиту Марса

24 февраля 2021, 10:45

Стало известно о том, что китайский беспилотный зонд «Тяньвэнь-1» в среду сумел выйти на опорную орбиту Марса и начал подготовку к научным исследованиям.

Об этом сообщило информационное агентство ТАСС со ссылкой на данные Центра по исследованию Луны и космическим программам Китайского национального космического управления.



Согласно имеющимся данным, аппарат завершил корректировку траектории полёта в 06:29 по местному времени (01:29 по мск). В ближайшие три месяца зонд будет находиться на высоте от 280 км до 59 тыс. км над поверхностью Красной планеты. С момента запуска в середине прошлого года аппарат «Тяньвэнь-1» пролетел более 470 млн км. Это связано с тем, что полёт по прямой линии между Землёй и Марсом невозможен из-за гравитационного поля Солнца. Поэтому аппараты к Марсу запускаются по более длинным траекториям: эллиптической, параболической и гиперболической. При выходе на марсианскую орбиту зонд был удалён от нашей планеты более чем на 212 млн км.



Согласно плану полёта, в мае-июне аппарат должен совершить мягкую посадку в южной части равнины Утопия. Учёные считают, что в этой части планеты на поверхность могли выходить грунтовые воды. После посадки аппарат приступит к исследованию марсианского грунта, климата и ионосферы планеты.



Напомним, беспилотный аппарат «Тяньвэнь-1» запустили в космическое пространство 23 июля 2020 года с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-5». После нескольких месяцев полёт 10 февраля зонд успешно вышел на эллиптическую орбиту Марса. Общий вес аппарата равен 5 тоннам, из которых 1,3 тонны приходится на посадочный модуль и 3,7 тонны — на орбитальную станцию. В конструкции аппарата размещены 13 современных измерительных приборов.

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