Китайский зонд "Тяньвэнь-1" выполнил успешный орбитальный манёвр на пути к Марсу

12 октября 2020, 11:45

Первый китайский зонд по исследованию Марса «Тяньвэнь-1» вчера выполнил успешный орбитальный манёвр в глубоком космосе и продолжил движение в сторону Марса, добраться до которого, по предварительным расчётам, он сумеет через четыре месяца.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные Китайского национального космического управления.