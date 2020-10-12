Китайский зонд "Тяньвэнь-1" выполнил успешный орбитальный манёвр на пути к Марсу

Первый китайский зонд по исследованию Марса «Тяньвэнь-1» вчера выполнил успешный орбитальный манёвр в глубоком космосе и продолжил движение в сторону Марса, добраться до которого, по предварительным расчётам, он сумеет через четыре месяца.
Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные Китайского национального космического управления.
В сообщении сказано, что зонд совершил успешный манёвр на расстоянии 29,4 млн км от Земли. Для этого 9 октября в 18:00 по московскому времени под контролем группы управления полётом более чем на 480 секунд был включен основной двигатель аппарата, благодаря чему удалось успешно скорректировать орбиту.
Напомним, зонд «Тяньвэнь-1» был запущен с площадки космодрома Вэньчан на острове Хайнань 23 июля. До вчерашнего дня уже было проведено две успешные корректировки орбиты. Предполагается, что долететь до Марса зонд сможет через четыре месяца и для этого потребуется провести ещё 2-3 коррекции. В управлении отметили, что для уменьшения отклонения от заданной траектории полёта выполняется корректировка, а для изменения текущей орбиты и вывода зонда на новую производится орбитальный манёвр.
В случае успеха миссии аппарат начнёт передавать полученные данные на Землю в следующем году. Зонд должен выйти на орбиту Марса, некоторое время оставаться на ней, а затем сесть на поверхность планеты и далее перемещаться по ней. Если всё пройдёт в соответствие с планом, исследователи смогут получить данные об атмосфере Красной планеты, рельефе, особенностях магнитного поля и др. Кроме того, аппарат будет искать признаки, указывающие на возможность существования на Марсе живых организмов.
(C) 3dnews.ru