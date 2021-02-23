Китай готовит запуск космической станции: началась установка основного блока

23 февраля 2021, 10:45

В понедельник на космодром Вэньчан на острове Хайнань в Южном Китае была доставлена ракета-носитель Чанчжэн-5В. Это самая грузоподъёмная ракета Китая.

Её главной задачей станет вывод на низкую околоземную орбиту основного блока китайской орбитальной станции весом 22,5 тонны. Запуск орбитальной станции планируется совершить до конца весны этого года.

Всего для строительства орбитальной станции "Небесный дворец" (Тяньгун) потребуется 11 запусков. Отправка основного модуля объёмом 50 м2 с центром управления и жилыми помещениями станет первым этапом, именно для этого на космодром и была доставлена ракета Чанчжэн-5В. Установка на неё основного модуля для транспортировки на орбиту уже началась. Вслед за отправкой основного модуля будет запущен грузовой корабль Тяньчжоу 2, после чего намечен пилотируемый полёт Шэньчжоу 12 с тайконавтами на борту для сборки доставленного оборудования в космосе.



На подготовку орбитальной станции к эксплуатации понадобится чуть больше года. К основному блоку присоединят ещё две лаборатории, что в два раза увеличит объём пространства на борту станции. Также планируется запуск научного модуля с телескопом, но он будет стыковаться со станцией только на время сервисного обслуживания.



По случаю доставки ракеты-носителя Чанчжэн-5В на космодром генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин (Xi Jinping) сказал: "Нам следует начать новый путь межзвездных исследований, шаг за шагом продолжать продвигать инновационное развитие космической промышленности Китая и вносить новый и более значительный вклад в мирное использование космоса для человечества".

В сумме в этом году Китай планирует совершить свыше 40 запусков. Но не всё проходит гладко. Та же программа создания постоянной орбитальной станции на год отстаёт от намеченных ранее планов.