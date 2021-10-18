Китай успешно запустил и доставил экипаж "Шэньчжоу-13" на орбитальную станцию

18 октября 2021, 14:15

В полночь с пятницы на субботу по местному времени (19:23 мск в пятницу) с космодрома Цзюцюань в пустыне Гоби запущен китайский пилотируемый корабль «Шэньчжоу-13» с тремя членами экипажа, среди которых есть одна женщина.

Полёт продлился 6,5 часов, после чего аппарат успешно пристыковался к орбитальной станции «Тяньгун». Через три часа после стыковки экипаж вошёл на станцию в базовый командный модуль «Тяньхэ». Началась долгая шестимесячная вахта.

Миссия «Шэньчжоу-13» по многим параметрам является испытанием для китайских космических программ. Даже этап стыковки пилотируемого корабля со станцией был вызовом. Оба горизонтальных порта по оси станции заняты двумя грузовиками «Тяньчжоу-2» и «Тяньчжоу-3» с припасами на время проведения миссии. Поэтому пилотируемый аппарат стыковался к радиальному порту перпендикулярно оси станции. Этот манёвр намного сложнее, чем стыковка по оси движения.



До прилёта экипажа «Шэньчжоу-13» из трёх тайконавтов станция около месяца работала в автономном режиме. Ротация с одновременным нахождением на станции шести космонавтов начнётся с прилётом следующей миссии на «Шэньчжоу-14» в новом году. Этот экипаж дождётся сменщиков на «Шэньчжоу-15» и только тогда покинет станцию.



Экипаж «Шэньчжоу-13» станет первым среди китайских, кто проведёт непрерывно 6 месяцев на орбите. И это будет главным испытанием на выносливость и душевное равновесие тайконавтов. Особой наградой за это станут подарки на Лунный новый год, который китайские космонавты впервые отпразднуют на орбите.

Больше в текущем году запусков к орбитальной станции в китайской программе нет. Достраиваться станция будет в следующем году, она получит два научных модуля. Однако на случай непредвиденных ситуаций на орбите на постоянном дежурстве находится одна ракета. На долгих шесть месяцев экипаж без страховки не оставят.

(С) 3dnews