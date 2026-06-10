Дрон ВМС США помог спасти экипаж Apache

10 июня 2026, 10:45

Беспилотный аппарат ВМС США обнаружил и помог спасти двух членов экипажа американского ударного вертолета AH-64 Apache, потерпевшего крушение у побережья Омана.

Об этом сообщило агентство Reuters, со ссылкой на американских военных.

Отмечается, что операция по поиску и спасению экипажа была проведена с использованием дрона, однако тип аппарата не уточняется. В регионе действует оперативная группа Task Force 59 5-го флота ВМС США, специализирующаяся на применении беспилотных систем и технологий искусственного интеллекта в морских операциях.