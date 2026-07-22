ЗСУ показали новий спосіб доставки дронів-камікадзе в тил противника

22 июля 2026, 9:15

Безпілотники транспортують за допомогою повітряних куль, після чого вони запускаються вже безпосередньо над територією, контрольованою ворогом. Такий метод дозволяє доставити дрони глибоко в тил перед виконанням бойового завдання.