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22 июля 2026, 9:15

ЗСУ показали новий спосіб доставки дронів-камікадзе в тил противника

Безпілотники транспортують за допомогою повітряних куль, після чого вони запускаються вже безпосередньо над територією, контрольованою ворогом. Такий метод дозволяє доставити дрони глибоко в тил перед виконанням бойового завдання.


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