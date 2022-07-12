Українська ППО дуже обмежує можливості російської авіації

12 июля 2022, 10:15

Уже понад 2,5 місяці російські літаки і гелікоптери не залітають у повітряний простір над територією, яку контролюють ЗСУ.

Остерігаючись наших Повітряних Сил, ворожа авіація діє з-за меж території України. Це і є відповіддю на запитання, чи ефективно сьогодні працює українська ППОНаша протиповітряна оборона озброєна далеко не найсучаснішою зброєю, та ми її використовуємо максимально ефективно. ПС ЗСУ працюють під час війни за умов, коли потрібно постійно переміщуватись, уникати ракетних атак ворога. Відповідно і ворог, не бажаючи бути збитим, змінює тактику застосування своєї авіації, - зазначає речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.