22 июня 2023, 9:45

Латвія передасть Україні всі свої військові гелікоптери, — прем'єр Каріньш

«У нас є флот гелікоптерів, всі ці гелікоптери – зараз перефарбовуються, щоб бути придатними до використання та виглядати добре – ми відправляємо в Україну».


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